В Архангельске заключили под стражу напавшего на техникум студента

30 сентября 2025, 18:13

ТАСС: в Архангельске напавшего на техникум экс-студента арестовали на 2 месяца

Фото: iStock/Diy13

Бывшего студента техникума, напавшего с ножом на преподавателей и студентов, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.