В Архангельске заключили под стражу напавшего на техникум студента
Бывшего студента техникума, напавшего с ножом на преподавателей и студентов, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение во вторник вынес суд в Архангельске.
Напомним, что накануне отчисленный за прогулы 18-летний студент Архангельского техникума строительства и экономики влетел в здание вооружённый несколькими ножами. Он ранил завуча, преподавателя русского языка и литературы, гардеробщика и одного из студентов, который пытался остановить злоумышленника. В итоге группе учеников всё же удалось задержать нападавшего, после чего его передали правоохранителям. Пострадавших доставили в больницу.
