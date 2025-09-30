Достижения.рф

У пытавшегося застрелить тещу колдуна-отшельника из Зеленограда случился инфаркт в СИЗО

SHOT: У пытавшегося застрелить тещу колдуна-отшельника случился инфаркт в СИЗО
Фото: istockphoto/OlFedv

У колдуна‑отшельника из Зеленограда, который, по версии следствия, пытался застрелить тещу, случился инфаркт в СИЗО.



Как пишет телеграм-канал SHOT, медики зафиксировали у Леонида клиническую смерть.

Мужчину, самопровозгласившего себя «Императором России», содержат под стражей с апреля этого года. Ранее из‑за тещи от него ушла жена, которую зовут Влада. Для нападения подозреваемый взял АК‑74 и отправился к дому родственницы, говорится в материале.

Жилец зеленоградского леса несколько десятилетий вел уединённый образ жизни: называл себя императором, утверждал, что ему более 100 лет и что он происходит от «четырёх ветвей хранителей Вед», а на жизнь зарабатывал спиритическими сеансами. Ему грозит до 19 лет лишения свободы по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0