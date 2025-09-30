У пытавшегося застрелить тещу колдуна-отшельника из Зеленограда случился инфаркт в СИЗО

30 сентября 2025, 17:43

SHOT: У пытавшегося застрелить тещу колдуна-отшельника случился инфаркт в СИЗО

Фото: istockphoto/OlFedv

У колдуна‑отшельника из Зеленограда, который, по версии следствия, пытался застрелить тещу, случился инфаркт в СИЗО.