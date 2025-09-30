У пытавшегося застрелить тещу колдуна-отшельника из Зеленограда случился инфаркт в СИЗО
У колдуна‑отшельника из Зеленограда, который, по версии следствия, пытался застрелить тещу, случился инфаркт в СИЗО.
Как пишет телеграм-канал SHOT, медики зафиксировали у Леонида клиническую смерть.
Мужчину, самопровозгласившего себя «Императором России», содержат под стражей с апреля этого года. Ранее из‑за тещи от него ушла жена, которую зовут Влада. Для нападения подозреваемый взял АК‑74 и отправился к дому родственницы, говорится в материале.
Жилец зеленоградского леса несколько десятилетий вел уединённый образ жизни: называл себя императором, утверждал, что ему более 100 лет и что он происходит от «четырёх ветвей хранителей Вед», а на жизнь зарабатывал спиритическими сеансами. Ему грозит до 19 лет лишения свободы по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия.
