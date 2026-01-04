Непогода повлияла на движение грузовиков и автобусов в Татарстане
Из‑за непогоды в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков по двум федеральным трассам. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
С 08:00 запрет ввели на участке автодороги Казань — Оренбург (до Альметьевска) и на трассе Казань — Ульяновск. Меру приняли для обеспечения безопасности в условиях ухудшения погоды.
Накануне в регионе началась метель. Видимость снижалась до одного километра, а порывы ветра достигали 20 м/с. По прогнозам, 4 января непогода сохранится. Ожидаются сильный мокрый снег, метель с видимостью до 500 метров и ветер до 23 м/с. На дорогах могут быть гололедица, снежные заносы и снежная каша.
Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности не выезжать за пределы населённых пунктов.
