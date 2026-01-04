Непогода повлияла на движение грузовиков и автобусов в Татарстане

04 января 2026, 11:31

ГАИ: Движение грузовиков и автобусов временно ограничили в Татарстане

Фото: istockphoto/DarthArt

Из‑за непогоды в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков по двум федеральным трассам. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.