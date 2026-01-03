Семилетний ребенок оказался в реанимации после поездки с пьяным отцом

03 января 2026, 13:37

Семилетний мальчик попал в ДТП с пьяным отцом в Тюмени

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Тюмени вечером 2 января нетрезвый мужчина повез за город своего семилетнего сына. Ребенка он посадил на переднее сиденье без детского удерживающего устройства и не пристегнул ремнем безопасности.