Семилетний ребенок оказался в реанимации после поездки с пьяным отцом
В Тюмени вечером 2 января нетрезвый мужчина повез за город своего семилетнего сына. Ребенка он посадил на переднее сиденье без детского удерживающего устройства и не пристегнул ремнем безопасности.
Поездка закончилась аварией. Машина оказалась на обочине, а мальчика с травмами доставили в больницу. Как сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на десятом километре окружной дороги Тюмени в районе улицы Институтской. Автомобиль Lada съехал на обочину и врезался в снежный вал.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Также выяснилось, что в 2009 году его уже лишали прав за вождение в состоянии опьянения. Сейчас в отношении мужчины составили два административных материала.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте также: