Суд арестовал замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области

16 августа 2025, 15:13

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области отправили в московский СИЗО по делу о растрате в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 16 августа.





Ранее, 25 июля, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ; Егорову назначен арест на срок один месяц и 30 суток.





«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича», — сказано в материале.