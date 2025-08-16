Мужчина украл жвачку в российском городе
В Липецке полиция задержала подозреваемого в ограблении сетевого супермаркета, сообщает УМВД области.
По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Космонавтов: один из покупателей схватил с витрины кофе и жвачку и попытался пройти мимо кассы, не оплатив покупку. Сотрудники охраны и продавцы попытались его остановить, злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз ударил охранника и продавца — им потребовалась медицинская помощь.
Полицейским удалось задержать 24‑летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, наказание по которой может составить до четырёх лет лишения свободы.
Ранее в Челябинске также задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира. По информации правоохранителей, в торговый зал ворвался вооружённый ножом злоумышленник и, угрожая холодным оружием, потребовал выдать выручку; он похитил около 4 тысяч рублей и скрылся, но впоследствии был задержан полицией.
