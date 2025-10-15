Массовое ДТП в Уфе: есть погибшие
В Уфе в массовом ДТП с участием более десятка автомобилей погибли двое, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщил в Telegram министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, троих пострадавших госпитализировали в городскую больницу №21. Двое находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом состоянии в реанимации.
Региональное МВД в Telegram уточнило, что причиной аварии стала отказавшая тормозная система у грузовика китайской марки Shacman. На большой скорости он столкнулся ещё с 11 машинами.
Ранее в центре Хабаровска из‑за голубя произошло другое массовое ДТП с участием пяти автомобилей и одним пострадавшим. На видеозаписи видно, как кроссовер Nissan Pathfinder резко сворачивает вправо, перелетает через бордюр и врезается в столб.
