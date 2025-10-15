Массовое ДТП в Уфе: есть погибшие

15 октября 2025, 22:54

Два человека погибли в массовом ДТП в Уфе с десятком автомобилей

Фото: istockphoto/conejota

В Уфе в массовом ДТП с участием более десятка автомобилей погибли двое, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщил в Telegram министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.