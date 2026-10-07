Массовое исчезновение кошек в стране Европы связали с жертвоприношениями
В Италии зоозащитники связали массовое исчезновение кошек с ритуальными убийствами перед Хэллоуином. Об этом пишет местная газета La Nazione.
Президент отделения Национальной организации защиты животных (ENPA) Мария Роза Инкандела рассказала, что пропажи питомцев происходят ежегодно и носят характер жертвоприношений перед праздником. По ее предположению, люди, включая иностранцев, отлавливают кошек за денежное вознаграждение.
Активистка напомнила об инциденте, который произошел еще до пандемии COVID-19. Тогда в районе Читта-ди-Кастелло по останкам сожженных кошек смогли подтвердить наличие секты. Сейчас подозрения зоозащитников вызывает автомобиль темного цвета, в котором находились мужчина и женщина. Последнюю якобы заметили, когда она вышла из машины, поймала животное и заперла его внутри. При этом номер автомобиля никто из очевидцев не запомнил — а это ключевая улика в подобных случаях. Не исключается, что злоумышленники уже пересели в другую машину.
Инкандела отметила, что в прошлые годы неизвестные охотились на белых кошек, затем на черных, а теперь в числе целей тигровые. Всего пропали около двадцати питомцев. Прежде всего в зоне риска, по ее словам, оказались домашние животные: они добрее по отношению к людям и проще идут на контакт, тогда как бродячие более осторожны и недоверчивы.
Читайте также: