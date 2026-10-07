Массовое исчезновение кошек в стране Европы связали с жертвоприношениями

07 октября 2026, 19:47

В Италии начали массово исчезать домашние кошки перед Хэллоуином

Фото: iStock/vvvita

В Италии зоозащитники связали массовое исчезновение кошек с ритуальными убийствами перед Хэллоуином. Об этом пишет местная газета La Nazione.