Мужчина украл шесть туй и лишился машины

07 октября 2026, 19:13

В Липецкой области суд конфисковал у мужчины машину Hyundai ix35 за кражу 6 туй

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Липецкой области суд конфисковал автомобиль Hyundai ix35 у 49-летнего мужчины, который украл шесть туй стоимостью 9 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.