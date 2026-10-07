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Мужчина украл шесть туй и лишился машины

В Липецкой области суд конфисковал у мужчины машину Hyundai ix35 за кражу 6 туй
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Липецкой области суд конфисковал автомобиль Hyundai ix35 у 49-летнего мужчины, который украл шесть туй стоимостью 9 тыс. рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.



Уголовное дело о краже, предусмотренной ч. 1 ст. 158 УК РФ, рассмотрел мировой суд Грязинского судебного района. По данным суда, в мае 2026 года мужчина приехал на принадлежащем ему автомобиле к частному дому и тайно выкопал шесть туй.

В результате потерпевшая понесла материальный ущерб на сумму 9 тыс. рублей. Подсудимый признал вину, раскаялся, написал явку с повинной и все возместил.

Суд назначил мужчине штраф в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, Hyundai ix35, использовавшийся для перевозки похищенных растений и признанный орудием преступления, конфисковали в доход государства.

Никита Кротов

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