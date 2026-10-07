Пожилой пастух пошел в лес и стал жертвой хищника
Тигр растерзал пастуха в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает издание The Hitavada.
Трагедия произошла днем понедельника, 5 октября, в лесном массиве около участка Пиндрай в округе Сеони. Жертвой хищника стал 62-летний Суммар Лал, житель деревни Рампурир. Мужчина зашел на территорию заповедного участка, чтобы пасти скот, когда на него внезапно напал тигр. Хищник утащил пастуха вглубь леса и нанес ему смертельные травмы.
Позднее местные обнаружили изуродованное тело мужчины. Произошедшее привело в ужас жителей деревень, расположенных рядом с лесом. На место происшествия также прибыли сотрудники лесного департамента и полицейского участка Кураи.
Сейчас специалисты ведут мониторинг опасной местности, чтобы установить присутствие и перемещение тигра. Власти также принимают меры, чтобы не допустить подобных случаев в соседних районах.
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