Массовая эвакуация проводится в Дагестане из-за прорыва плотины
В Дербентском районе Дагестана эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов из-за прорыва плотины. Об этом сообщил глава муниципалитета Эльман Аллахвердиев в своем телеграм-канале.
По его словам, защитное сооружение разрушилось из-за перелива реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину. Вода направляется в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречное, Сулепа Урсун и Плана.
Около 800 домохозяйств уже эвакуировали в пункты временного размещения. В настоящее время людям оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось об обрушении жилого дома в Махачкале. Предварительно, фундамент здания размыло после дождя. Также существует угроза обрушения еще одной многотажки.
