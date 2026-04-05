Три человека пострадали при пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде
Три человека пострадали при пожаре в одном из торговых центров Калининграда. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По последней информации, загорелся ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. Огонь охватил фасад здания по всем этажам и распространилось под обшивкой, а также перекинулся на автомобили на парковке.
Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видно, как к крыше поднимаются языки пламени и столб дыма. Пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь. Причиной, предварительно, стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше.
В областном ГУ МЧС отметили, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой — внутри здания находятся горючие материалы. В настоящее время на месте работают 75 человек и 15 единиц техники.
Ранее сообщалось о массовой эвакуации из-за пожара в ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани.
