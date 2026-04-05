Вор уснул прямо во время кражи в российском городе

05 апреля 2026, 18:00

В Ярославской области вор выпил во время кражи в частном доме и заснул

В Ярославской области полицейские задержали мужчину, который заснул прямо во время кражи в частном доме.





Как сообщает региональное УМВД, необычный инцидент произошёл в городе Мышкин. Вернувшись с работы, хозяин дома обнаружил в одной из комнат спящего постороннего человека, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина незамедлительно вызвал полицию.



Правоохранители установили, что 38-летний злоумышленник выбил входную дверь, проник в жилище и похитил кухонную утварь. Спрятав награбленное у себя в квартире, он вернулся на место преступления, взял спиртное и решил распить его прямо в чужом доме, где вскоре уснул.



Похищенную посуду изъяли. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже.



