Жестоко избитая в США россиянка вернулась на родину
Гражданка России, подвергшаяся жестокому избиению толпой хулиганов в американском городе Цинциннати, решила вернуться на родину. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя местной полиции.
По данным источника, инцидент произошёл 27 июля в одном из районов Цинциннати, где женщина стала жертвой насилия. Cенатор от штата Огайо Бернардо Морено сообщил, что пострадавшую зовут Холли. Он опубликовал в личном блоге фотографии избитой россиянки, на которых видны серьёзные гематомы, разбитая губа и многочисленные ушибы на лице и шее.
Женщине была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она покинула США, отправившись в Россию.
Полиция продолжает расследование по делу, уточняя обстоятельства и мотивы нападения.
По делу задержали пять человек, троих из них, в том числе 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточняет, что ударившая россиянку Вернон была случайной прохожей и решила вмешаться в драку.
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