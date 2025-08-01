Жестоко избитая в США россиянка вернулась на родину

01 августа 2025, 19:15

NYP: жестоко избитая в Цинциннати россиянка вернулась на родину

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Гражданка России, подвергшаяся жестокому избиению толпой хулиганов в американском городе Цинциннати, решила вернуться на родину. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя местной полиции.