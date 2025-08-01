Пациент частной клиники умер в Москве после томографии сердца
Пациент частной клиники скончался после томографии сердца. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает телеканал «360».
Уточняется, что речь идет о 66-летнем инженере из Химок Геннадии Хандожко. Его жена Ирина говорит, что мужчина регулярно посещал поликлинику и сдавал анализы. Направление в частный столичный медцентр ему выдал врач-кардиолог, предложивший проверить сосуды.
«Я ему говорила: зачем тебе это? Процедура достаточно тяжелая. Я сама медицинский работник и понимаю, как это работает», — сказала вдова Хандожко.Ирина стала бить тревогу, когда Геннадий не пришел домой. По ее словам, она не знала, в каком медцентре проводилась процедура. В итоге женщина обратилась в городскую поликлинику и выяснила название медцентра.
«Я позвонила туда, спросила, был ли у них мой муж. Десять минут молчания в трубке — и сброс. Я набрала еще раз и мне сказали: «Пациент Ханджонко принял процедуру, его увезли на скорой в Боткинскую клинику», — добавила Ирина.Собеседница добавила, что она выяснила, что у супруга произошел анафилактический шок после того, как ему ввели контрастный раствор. Ирина не в курсе, какие действия предпринимали медики. Известно, что реанимацией мужа занималась бригада скорой помощи. Геннадия ввели в искусственную кому и госпитализировали в Боткинскую больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
По словам адвоката семьи, следователи сейчас проверяют медцентр. Юрист отметил, что медики не убедились в безопасности процедуры для пациента и не взяли анализы перед тем, как ввести раствор. Назначена судмедэкспертиза для установления причин смерти.