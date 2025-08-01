Пациент частной клиники умер в Москве после томографии сердца

01 августа 2025, 19:13

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Пациент частной клиники скончался после томографии сердца. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает телеканал «360».





Уточняется, что речь идет о 66-летнем инженере из Химок Геннадии Хандожко. Его жена Ирина говорит, что мужчина регулярно посещал поликлинику и сдавал анализы. Направление в частный столичный медцентр ему выдал врач-кардиолог, предложивший проверить сосуды.





«Я ему говорила: зачем тебе это? Процедура достаточно тяжелая. Я сама медицинский работник и понимаю, как это работает», — сказала вдова Хандожко.



«Я позвонила туда, спросила, был ли у них мой муж. Десять минут молчания в трубке — и сброс. Я набрала еще раз и мне сказали: «Пациент Ханджонко принял процедуру, его увезли на скорой в Боткинскую клинику», — добавила Ирина.

