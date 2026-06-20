Утечка хлора вызвала массовое отравление в одном из отелей Турции

20 июня 2026, 12:36

Haber7: 25 человек отправили в больницу на фоне утечки хлора в отеле Антальи

Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

В турецкой Анталье, в популярном курортном районе Манавгат (Кызылагач), 25 человек пострадали от утечки хлора в отеле. Об этом информирует Haber7.