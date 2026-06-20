Утечка хлора вызвала массовое отравление в одном из отелей Турции
В турецкой Анталье, в популярном курортном районе Манавгат (Кызылагач), 25 человек пострадали от утечки хлора в отеле. Об этом информирует Haber7.
ЧП произошло во время дезинфекционных работ в техническом помещении. Ядовитыми парами надышались как гости, так и сотрудники — всех оперативно доставили в больницы.
После осмотра их отпустили, состояние оценивается как стабильное. На месте работали медики и жандармерия, начали разбирательство.
Хлор опасен тем, что скапливается внизу, в подвалах и низинах. При вдыхании он обжигает слизистые, вызывает резь в глазах, слезотечение, сухой кашель и боль в груди. В больших дозах вещество разрушает легочные альвеолы и может привести к отеку легких, а при хроническом отравлении — к бронхитам и легочной недостаточности. Тяжелая интоксикация грозит остановкой дыхания. Специфического противоядия нет: первая помощь — промывание глаз и слизистых 2% содой и срочная госпитализация.
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