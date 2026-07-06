Массовое отравление произошло в одном из российских ресторанов
В Якутии суд приостановил деятельность ресторана на 60 суток после массового отравления выпускников. Об этом сообщили в СК.
27 июня в заведении проходил выпускной банкет для учащихся одной из местных школ. В период с 28 по 30 июня в центральную районную больницу с диагнозом «острый гастроэнтерит» обратились 14 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. По факту случившегося Следственный комитет Республики Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
В ходе проверки пищеблока ресторана сотрудники надзорных органов выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Как сообщили в пресс-службе районного суда, техническое оснащение объекта и санитарные условия не соответствовали требованиям для безопасного приготовления и реализации готовой продукции. Зафиксировали нехватку необходимого оборудования, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, а также нарушения правил приемки, хранения продуктов и технологии приготовления блюд.
Кроме того, установили нарушения в части допуска персонала: у троих сотрудников отсутствовали личные медицинские книжки с отметками о прохождении обязательных медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения. На текущий момент решение не вступило в законную силу.
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