Массовое отравление произошло в одном из российских ресторанов

06 июля 2026, 11:24

В Якутии на 2 месяца закрыли ресторан после массового отравления

Фото: istockphoto/eternalcreative

В Якутии суд приостановил деятельность ресторана на 60 суток после массового отравления выпускников. Об этом сообщили в СК.