Российский магазин в Москве закрыли из-за крыс и антисанитарии
Тверской районный суд столицы приостановил деятельность продуктового магазина «Пятерочка» на Тихвинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные скопления грязи и пыли под стеллажами, за холодильным и торговым оборудованием, а также в зоне пекарни. В подсобных помещениях выявили захламленность, в торговом зале — повреждения напольного покрытия. Кроме того, инспекция нашла на территории магазина крысу.
Возбудили административное дело по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Постановлением суда от 3 июля 2026 года деятельность торговой точки приостановили на 90 суток.
В компании X5 Group (управляющий ритейлер) заявили агентству РИА Новости, что в магазине уже начали ремонт. После завершения работ и устранения всех замечаний планируется подать ходатайство о досрочном снятии запрета на работу.
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