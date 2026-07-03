Российский магазин в Москве закрыли из-за крыс и антисанитарии

03 июля 2026, 21:03

В Москве суд временно закрыл «Пятерочку» за нарушение санитарных норм

Фото: istockphoto/Minerva Studio

Тверской районный суд столицы приостановил деятельность продуктового магазина «Пятерочка» на Тихвинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.