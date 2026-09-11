Массовое отравление учеников произошло в школе Краснодарского края
В школе №6 Каневского района Краснодарского края произошло массовое отравление. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что несколько детей оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. Школьники пообедали в столовой учебного заведения, после чего у них начались рвота и диарея, поднялась высокая температура. Однако точную причину произошедшего пока не установили.
Предварительно, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. Сотрудники местного Роспотребнадзора уже начали эпидемиологическое расследование. Специалисты собрали пробы еды и необходимые анализы, сейчас их изучают в лаборатории. До конца недели уроки в школе отменили: там проведут дезинфекцию.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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