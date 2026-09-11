В Нижнем Новгороде начали проверку после трагических инцидентов с младенцами в роддоме

11 сентября 2026, 00:04

Нижегородский минздрав начал проверку после инцидентов с новорождёнными в роддоме

Фото: iStock/Anna Derzhina

Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку после сообщений о трагических инцидентах с новорождёнными в одном из роддомов Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.