В Нижнем Новгороде начали проверку после трагических инцидентов с младенцами в роддоме
Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку после сообщений о трагических инцидентах с новорождёнными в одном из роддомов Нижнего Новгорода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее региональный телеканал выпустил сюжет, в котором говорилось о случаях гибели и травмирования младенцев в этом учреждении. Уточняется, что внутреннюю проверку начали по обращению одной из пациенток.
В Telegram-канале «Следком» вчера сообщили, что следственные органы СК России по Нижегородской области в настоящий момент расследуют уголовное дело по статье 118 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происходящим и взял дело на личный контроль. Он поручил предоставить доклад по доводам сюжета и результатам, которые правоохранители получат после проведения комплекса запланированных мероприятий.
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