В Брянской области загорелось складское помещение
В Брянской области загорелось складское помещение. Об этом поздно вечером 10 сентября сообщили в канале «МЧС Брянской области» на платформе MAX.
Возгорание произошло в населённом пункте Навля на улице Промышленная. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Отмечается, что для тушения огня специалисты задействовали шесть единиц техники.
Сейчас пожар уже удалось локализовать. Причины возгорания в материале не уточняются, однако известно, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Прикамье медведь напал на уборщицу вольера на машзаводе. Пострадавшую срочно госпитализировали в тяжёлом состоянии, ей пришлось частично ампутировать конечность. Подробности читайте в нашем материале.
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