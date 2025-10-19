Достижения.рф

Массовое отравление в Бурятии: 43 человека госпитализированы

В Бурятии зафиксирована серьёзная вспышка кишечной инфекции. Причиной массового заболевания стала готовая продукция, приобретённая в торговой сети «Николаевский», сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.



По данным специалистов, все пострадавшие приобретали пищевые изделия, произведенныу компанией «Восток». В настоящее время компетентные органы проводят тщательное расследование инцидента.

Источник заражения пока не найден. Осуществляется проверка продукции предприятия, проходят контрольные мероприятия в торговых точках сети. Деятельность объекта приостановлена в связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Санитарные службы принимают все необходимые меры для установления причин массового отравления и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Александр Огарёв

