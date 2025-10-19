Массовое отравление в Бурятии: 43 человека госпитализированы

19 октября 2025, 06:04

ТАСС: 43 человека госпитализированы из-за кишечной инфекции в Бурятии

Фото: istockphoto / sudok1

В Бурятии зафиксирована серьёзная вспышка кишечной инфекции. Причиной массового заболевания стала готовая продукция, приобретённая в торговой сети «Николаевский», сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.