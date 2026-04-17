Массовое захоронение детей нашли в Ленобласти
В Ленинградской области обнаружили массовое захоронение мирных жителей, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Борис Ковалев.
По его словам, которые приводит ТАСС, захоронение находится на территории бывшего Мгинского района, которая сейчас входит состав в Кировского района.
Среди убитых — несколько детей в возрасте от пяти до 13 лет, а также молодых женщин. Помимо останков, поисковики нашли докладную записку, указывающую на массовое убийство гражданского населения.
Специалист отметил, что поисковая работа должна вестись регулярно, поскольку до сих пор обнаружили не все места уничтожения фашистской Германией мирных жителей.
