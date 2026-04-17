В Энгельсе муж ударил жену ножом в шею за шутку об измене
В Энгельсе 42-летний муж ударил свою 35-летнюю жену ножом в шею после того, как она пошутила про измену. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, все произошло 8 апреля в квартире на Полтавской улице. Супруги распивали спиртное вместе со своим знакомым. Когда их собутыльник уснул, между ними вспыхнула ссора: муж заподозрил жену в неверности.
Женщина решила пошутить и подтвердила мнимую измену. Однако реакция возлюбленного оказалась крайне агрессивной — он схватил кухонный нож и ударил ее в шею. Пострадавшая обратилась в полицию. Полученное ранение расценили как легкий вред здоровью.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК. Ранее он уже имел проблемы с законом. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде.
