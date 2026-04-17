Россиянин выследил свою 15-летнюю девушку с любовником и лишил его сознания
23-летний житель Башкирии напал на 18-летнего любовника своей 15-летней девушки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Молодой человек заподозрил возлюбленную в измене и стал следить за ней через камеру домофона. В один из вечеров он увидел, как девушка пришла к подъезду с другим парнем. Пара расположилась на скамейке и уединенно проводила время.
Тогда ревнивец вышел из дома и без предупреждения набросился на соперника, нанося ему удары руками и ногами по голове. В итоге юноша потерял сознание. Девушке удалось успокоить своего парня, после чего они покинули место происшествия.
Когда видео инцидента разошлось по соцсетям, им заинтересовались полицейские. Они начали искать участников конфликта и установили, что оба парня —совершеннолетние, а девушке исполнилось 15 лет.
Теперь обоим молодым людям грозит уголовная ответственность за интимную связь со школьницей.
