Массовое заражение гриппом типа А произошло в психоневрологическом интернате под Кемеровом

SHOT: 46 человек заразились гриппом типа А в доме-интернате под Кемеровом
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зарегистрировали массовый случай заражения гриппом группы А. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что у постояльцев отмечались высокая температура до 39–40 градусов, слабость, сильная головная боль и ломота в теле. Больных направили в городские больницы Новокузнецка и Прокопьевска.

Всего заболели 46 человек, из них 44 госпитализировали в состоянии средней тяжести, а двоих — в тяжёлом.

Подтип гриппа А, которым заразились пациенты, пока уточняется. По одной из версий, это может быть гонконгский грипп — штамм, известный своим тяжёлым течением и способностью вызывать крупные эпидемии. В отличие от других разновидностей вируса, грипп А чаще приводит к серьёзным осложнениям, тогда как другие штаммы обычно ограничены отдельными регионами.

