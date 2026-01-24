Массовое заражение гриппом типа А произошло в психоневрологическом интернате под Кемеровом

24 января 2026, 11:08

SHOT: 46 человек заразились гриппом типа А в доме-интернате под Кемеровом

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зарегистрировали массовый случай заражения гриппом группы А. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.