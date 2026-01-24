Массовое заражение гриппом типа А произошло в психоневрологическом интернате под Кемеровом
В Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зарегистрировали массовый случай заражения гриппом группы А. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что у постояльцев отмечались высокая температура до 39–40 градусов, слабость, сильная головная боль и ломота в теле. Больных направили в городские больницы Новокузнецка и Прокопьевска.
Всего заболели 46 человек, из них 44 госпитализировали в состоянии средней тяжести, а двоих — в тяжёлом.
Подтип гриппа А, которым заразились пациенты, пока уточняется. По одной из версий, это может быть гонконгский грипп — штамм, известный своим тяжёлым течением и способностью вызывать крупные эпидемии. В отличие от других разновидностей вируса, грипп А чаще приводит к серьёзным осложнениям, тогда как другие штаммы обычно ограничены отдельными регионами.
