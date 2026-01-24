ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области, судьба бригады неизвестна

24 января 2026, 10:45

Сальдо: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо @SALDO_VGA

ВСУ обстреляли карету скорой помощи Алешковской больницы в субботу утром. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, прикрепив к посту фото с дрона.





Отмечается, что бригада из трёх человек пыталась добраться до тяжелобольного в зону, где противник активно использует беспилотники для слежки и атак на любую технику.





«Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна. Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено. Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет», — сообщил глава региона.