Укусил за щёку и угнал машину: жительница Ленобласти стала жертвой нападения бывшего сожителя

В Москве задержали мужчину, напавшего на бывшую сожительницу в Ленобласти
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Тосно Ленинградской области женщина стала жертвой нападения своего бывшего сожителя. О произошедшем пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».



Отмечается, что инцидент случился 1 января. Мужчина напал на 37-летнюю жительницу в подъезде её дома на улице Чехова, укусил её за щёку, после чего отобрал мобильный телефон и ключи от автомобиля Opel Astra, на котором скрылся.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. 23 января в Москве сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего подозреваемого, который не работает официально. У него изъяли украденное имущество и вернули владелице.

Анастасия Чинкова

