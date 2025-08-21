Число погибших в ДТП с Sitrak и Chery в Свердловской области выросло до пяти
Число погибших в ДТП с грузовиком и легковушкой в Свердловской области выросло до пяти. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля Sitrak, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Смертельная авария произошла 17 августа на 267-м километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» около Тугулыма. По предварительным данным, водитель большегруза превысил скорость и не выдержал дистанцию до остановившихся перед светофором машин. В результате он совершил наезд на Chery; от удара ее отбросило на MAN.
В легковом автомобиле находилась семья из Тюмени: женщина-водитель, ее супруг и родители. Все они погибли на месте. Виновник произошедшего был госпитализирован с тяжелыми травмами, но спасти его не удалось.
