Число погибших в ДТП с Sitrak и Chery в Свердловской области выросло до пяти

21 августа 2025, 20:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в ДТП с грузовиком и легковушкой в Свердловской области выросло до пяти. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля Sitrak, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.