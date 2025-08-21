Смертельное ДТП в Челябинской области: подробности
В Челябинской области на трассе «Карталы—Анненское» 23‑летняя женщина за рулём Renault Logan выехала на встречную полосу и столкнулась с Daewoo Nexia.
По информации пресс‑службы регионального УГИБДД, ДТП произошло около 12:00 21 августа на 13‑м километре дороги. В результате столкновения водитель второго автомобиля, которому было 70 лет, и его пассажир скончались на месте. Водитель Renault и ещё один пассажир Daewoo получили травмы и госпитализированы. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее стало известно о другом инциденте, который произошел в Рязани: 16‑летняя девушка на Haval F‑7 на улице Медицинской протаранила сразу пять автомобилей — Daewoo Nexia, Opel Astra, Lada Granta, Hyundai и Nissan Almera.
Пострадал 38‑летний водитель одного из автомобилей: ему потребовалась медицинская помощь, его состояние не уточняется, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
