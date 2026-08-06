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Мастер маникюра расправилась с парнем после жутких сообщений

В Аргентине девушка убила парня после серии сообщений с угрозами
Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Аргентине мастер маникюра из провинции Чако расправилась с парнем после серии жутких сообщений. Об этом информирует Need To Know.



25-летняя Виктория Лус Кантеро напала на 29-летнего возлюбленного Матиаса Хулиана Альвареса Гуардию с ножом. Инцидент произошёл 2 августа рано утром. Благодаря помощи друга, пострадавшего удалось доставить в больницу, но врачи не смогли его спасти. Очевидцы сообщили, что после нападения Кантеро оставила раненого с ножом в груди и скрылась. Через несколько часов её задержали.

В ходе допроса Кантеро утверждала, что обнаружила молодого человека уже раненым. Однако её адвокаты настаивали на том, что первым напал Гуардиа.

По информации семьи погибшего, Кантеро проявляла жестокость и ранее неоднократно нападала на Гуардию. Она разбивала лобовое стекло его машины и даже врывалась в дом матери. Следователи также выяснили, что незадолго до инцидента Кантеро публиковала в социальных сетях посты, в которых намекала на возможное насилие.

Екатерина Коршунова

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