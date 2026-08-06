Мастер маникюра расправилась с парнем после жутких сообщений

06 августа 2026, 12:15

В Аргентине девушка убила парня после серии сообщений с угрозами

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Аргентине мастер маникюра из провинции Чако расправилась с парнем после серии жутких сообщений. Об этом информирует Need To Know.