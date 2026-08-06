Пенсионерку задержали за пьяную езду на мотоцикле
Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол в отношении пенсионерки в башкирском Салавате за пьяную езду на старом советском байке. Об этом в личном блоге написал начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов.
По его словам, в вечерние часы в селе Кузьминовка Федоровского района сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» с коляской. За рулем находилась 60-летняя жительница Салавата. Освидетельствование показало, что пожилая женщина, управлявшая мотоциклом, имела 0,222 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую законом норму.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении пенсионерки составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, женщина ехала без шлема и полиса страхования. По этим фактам она также привлечена к ответственности. Мотоцикл изъят и помещен на спецстоянку, добавил Севастьянов.
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