Пенсионерку задержали за пьяную езду на мотоцикле

06 августа 2026, 10:14

В Башкирии задержали 60-летнюю пенсионерку за пьяную езду на мотоцикле

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол в отношении пенсионерки в башкирском Салавате за пьяную езду на старом советском байке. Об этом в личном блоге написал начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов.