Мастер по маникюру подралась с клиенткой в подмосковном салоне красоты

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В Красногорске в одном из салонов красоты произошла драка между мастером по маникюру и клиенткой. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, драка произошла в салоне красоты Compliment. Клиентка оказалась недовольна выполненным маникюром. При этом мастер утверждает, что работа была выполнена качественно, а девушка просто хотела получить красивые ногти бесплатно. Тогда ей предложили снять покрытие, и по словам мастера, клиентка начала кусаться.
При этом клиентка салона рассказывает другую историю. Она пояснила, что мастер была не готова принять критику в адрес своей работы и после замечания набросилась на девушку с кулаками.
Обе девушки сняли побои, которые оказались довольно значительными. В деле теперь разбирается полиция.
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При этом клиентка салона рассказывает другую историю. Она пояснила, что мастер была не готова принять критику в адрес своей работы и после замечания набросилась на девушку с кулаками.
Обе девушки сняли побои, которые оказались довольно значительными. В деле теперь разбирается полиция.
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Элина Позднякова