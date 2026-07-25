25 июля 2026, 11:22

Baza: в Москве мастер по маникюру сама поставила себе пломбу из геля для ногтей

Фото: iStock/Bojan89

Мастер по маникюру решила сэкономить и сама поставила себе пломбу из геля для ногтей — в итоге зуб от удаления пришлось спасать уже врачам. Об этом пишет Baza.