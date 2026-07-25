Мастер по маникюру решила сэкономить и сама поставила себе пломбу из геля для ногтей
Мастер по маникюру решила сэкономить и сама поставила себе пломбу из геля для ногтей — в итоге зуб от удаления пришлось спасать уже врачам. Об этом пишет Baza.
38-летняя москвичка Юлия около двух недель терпела боль в зубе, не желая отменять встречи с клиентами и терять доход. Вместо того чтобы обратиться к стоматологу, она поробовала решить проблему самостоятельно.
Для этого женщина взяла маникюрные фрезы, УФ-лампу и гель для наращивания ногтей. Перед зеркалом она аккуратно удалила поражённые кариесом ткани, заполнила образовавшуюся полость гелем и закрепила его с помощью лампы.
Однако самодельная «пломба» продержалась всего два дня. Боль усилилась, и Юлия всё же решила обратиться к специалистам. Врачи выяснили, что россиянка задела пульпу, что вызвало воспаление. В результате ей пришлось пройти курс лечения: прочистку и пломбирование корневых каналов, а также восстановление зуба. По словам медиков, если бы москвичка затянула с визитом, зуб пришлось бы удалить.
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