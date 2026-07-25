25 июля 2026, 08:45

В Индии мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки

Фото: iStock/sudok1

В Индии во время церемонии кремации мужчина попытался прыгнуть в камеру вслед за телом своей бабушки. Об этом информирует News9.