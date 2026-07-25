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Мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки

В Индии мужчина прыгнул в камеру кремации вслед за телом бабушки
Фото: iStock/sudok1

В Индии во время церемонии кремации мужчина попытался прыгнуть в камеру вслед за телом своей бабушки. Об этом информирует News9.



Во время процесса прощания с близким человеком 30-летний мужчина не смог сдержать эмоций. Отчаявшись, он попытался последовать за усопшей.

Присутствующие на церемонии быстро заметили его намерение и предотвратили трагедию, вытащив из камеры. Несмотря на это, мужчина получил серьёзные ожоги и был госпитализирован. Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в частном доме в американском штате Мичиган спасатели обнаружили восемь тел. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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