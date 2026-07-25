В автомобиле студентки обнаружили бомбу

25 июля 2026, 09:24

Irish Times: в Ирландии полиция обнаружила бомбу в автомобиле

Фото: iStock/Rawpixel

Полиция Ирландии в 10 километрах от границы республики с Северной Ирландией обнаружила в машине 25-летней студентки бомбу. Об этом пишет издание The Irish Times.