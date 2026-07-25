В автомобиле студентки обнаружили бомбу
Полиция Ирландии в 10 километрах от границы республики с Северной Ирландией обнаружила в машине 25-летней студентки бомбу. Об этом пишет издание The Irish Times.
В графстве Монахан автомобиль девушки остановили сотрудники полицейского детективного подразделения. Это произошло в ходе расследования деятельности диссидентских республиканских групп, которые не признают мирного урегулирования конфликта в Северной Ирландии и отказываются соблюдать политические соглашения, достигнутые в конце прошлого столетия.
На заднем сиденье транспортного средства обнаружили бомбу, состоящую из блока управления временем срабатывания, детонатора и пластичной взрывчатки. Злоумышленнице грозит до 14 лет лишения свободы. Ее адвокаты утверждают, что она не догадывалась о содержимом сумки и лишь выполняла просьбу отвезти её в Северную Ирландию.
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