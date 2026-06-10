В Приморье жертва домашнего насилия защитила мужчину, который едва не отправил ее на тот свет

10 июня 2026, 12:36

Раненная в ссоре с мужем женщина заявила, что сама напоролась на нож в Приморье

Фото: iStock/wutwhanfoto

Зверски избитая и раненная в ссоре с мужем жительница Приморья заявила, что «сама напоролась на нож». Об этом пишет Baza.