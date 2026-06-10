Достижения.рф

В Приморье жертва домашнего насилия защитила мужчину, который едва не отправил ее на тот свет

Раненная в ссоре с мужем женщина заявила, что сама напоролась на нож в Приморье
Фото: iStock/wutwhanfoto

Зверски избитая и раненная в ссоре с мужем жительница Приморья заявила, что «сама напоролась на нож». Об этом пишет Baza.



В квартире в Уссурийске 44-летний Геннадий жестоко избил гражданскую супругу и вытолкнул её на лестничную клетку, где продолжал издевательства под камерами видеонаблюдения. Прибывшие врачи скорой помощи спасли женщину, истекающую кровью.

Во время допроса пострадавшая пыталась оправдать преступника, утверждая, что сама виновата — напоролась на нож. Мужчина подтвердил эту версию, отрицая свою причастность, а видеозаписи с избиением объяснил тем, что был зол на неуклюжую возлюбленную из-за сильного беспокойства о ее возможной гибели.

Жертва избиения в настоящее время находится в реанимации. У неё диагностированы колото-резаные раны в области печени, многочисленные гематомы на лице, ушибы по всему телу и сломанное ухо.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0