В Приморье жертва домашнего насилия защитила мужчину, который едва не отправил ее на тот свет
Зверски избитая и раненная в ссоре с мужем жительница Приморья заявила, что «сама напоролась на нож». Об этом пишет Baza.
В квартире в Уссурийске 44-летний Геннадий жестоко избил гражданскую супругу и вытолкнул её на лестничную клетку, где продолжал издевательства под камерами видеонаблюдения. Прибывшие врачи скорой помощи спасли женщину, истекающую кровью.
Во время допроса пострадавшая пыталась оправдать преступника, утверждая, что сама виновата — напоролась на нож. Мужчина подтвердил эту версию, отрицая свою причастность, а видеозаписи с избиением объяснил тем, что был зол на неуклюжую возлюбленную из-за сильного беспокойства о ее возможной гибели.
Жертва избиения в настоящее время находится в реанимации. У неё диагностированы колото-резаные раны в области печени, многочисленные гематомы на лице, ушибы по всему телу и сломанное ухо.
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