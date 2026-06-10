В ХМАО задержали мужчину, похитившего 10-летнюю девочку

10 июня 2026, 12:19

В Нижневартовске задержали мужчину, который похитил и удерживал девочку

Фото: iStock/BrianAJackson

Девочку, которую два дня искали в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, похитил и удерживал у себя дома местный житель. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления СК РФ.