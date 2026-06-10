В ХМАО задержали мужчину, похитившего 10-летнюю девочку
Девочку, которую два дня искали в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, похитил и удерживал у себя дома местный житель. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Согласно информации следствия, в воскресенье, 7 июня, обвиняемый похитил несовершеннолетнюю, которая находилась возле Комсомольского озера в Нижневартовске. Он запугал девочку, заставляя её подчиняться своим приказам.
На личном автомобиле преступник довёз школьницу до своего дома, где незаконно удерживал её до тех пор, пока ребенка не освободили сотрудники правоохранительных органов. По данным ведомства, в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту похищения. Он задержан. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.
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