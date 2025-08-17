Соучастник теракта в «Крокусе» скрывался в РФ после разбоя в Таджикистане
Соучастник нападения на «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев*, находясь в розыске за разбой в Таджикистане, скрывался в России до теракта, заявили в следственных органах.
Умеджон Солиев* прибыл в Екатеринбург в феврале 2022 года, купил автомобиль ВАЗ-21014 для работы такси, но вскоре продал его и вернулся в Таджикистан. В марте 2023 года он совершил там разбойное нападение, после чего бежал в Россию, уклоняясь от преследования таджикских правоохранителей.
По данным следствия, Солиев* входил в группу соучастников теракта в «Крокусе», обеспечивавших террористов оружием; его задержали в Каспийске (Дагестан) вместе с другими террористами.
Теракт 22 марта 2024 года унёс жизни 149 человек: исполнители открыли огонь в зале, где шёл концерт группы «Пикник», после чего устроили взрывы и пожар. Нападавших задержали в Брянской области при попытке бежать на Украину, где, согласно показаниям одного из них, их ожидала оплата от государственной структуры Украины.
* — внесен в реестр террористов и экстремистов.
