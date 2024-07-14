Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве

Фото: СУ СК России по Пермскому краю
Матери 9-летнего мальчика, тело которого нашли внутри чемодана на помойке в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает управление СК РФ по Пермскому краю. Своей вины 34-летняя женщина не признала.
«Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: Убийство малолетнего», – указано в сообщении СК.По информации ведомства, женщина задушила своего сына в ночь с 11 на 12 июля в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, после чего порезала его тело, затолкала в чемодан и выбросила на помойке в Ленинском районе города.
Ранее сообщалось, что подозреваемую поймали накануне, 13 июля, после распространения ориентировок на ее розыск.
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