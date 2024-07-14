Сход грузовых вагонов произошел в Воронежской области

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Сход вагонов грузового поезда произошел на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
Отмечается, что инцидент произошел в 13:45 мск. В результате случившегося никто не пострадал.
Согласно информации источника, на место схода вагонов направлен восстановительный поезд. Также был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что на Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Был нарушен габарит соседнего пути. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, на место схода вагонов направлен восстановительный поезд. Также был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что на Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Был нарушен габарит соседнего пути. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова