Сход грузовых вагонов произошел в Воронежской области

Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха в районе Сухой щели из-за лесного пожара. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем тг-канале. Огонь охватил траву и растительность рядом с курортным поселком на площади в 1 гектар, говорится в сообщении.