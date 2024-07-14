На юго-западе Германии охотник застрелил трех членов семьи

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что Дональда Трампа от смертельного выстрела при покушении спас случайный поворот головы. Об этом блогер сообщил в своем тг-канале. По его словам, если бы политик не развернулся в другую сторону, пуля бы точно попала ему в заднюю часть головы.