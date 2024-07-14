На юго-западе Германии охотник застрелил трех членов семьи

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Три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии. Об этом сообщила немецкая газета Südwest Presse.
Трагедия произошла в коммуне Лаутлинген. Согласно предварительной информации, было использовано огнестрельное оружие.
Предполагается, что мужчина, совершивший убийство, впоследствии покончил с собой. В настоящее время иные подробности не приводятся.
В то же время издание Bild уточняет, что правоохранительные органы подтвердили наличие нескольких погибших и раненых. Преступление мог совершить охотник.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина, по неизвестным причинам, отрезал пожилому родственнику половые органы и скрылся. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Предполагается, что мужчина, совершивший убийство, впоследствии покончил с собой. В настоящее время иные подробности не приводятся.
В то же время издание Bild уточняет, что правоохранительные органы подтвердили наличие нескольких погибших и раненых. Преступление мог совершить охотник.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина, по неизвестным причинам, отрезал пожилому родственнику половые органы и скрылся. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова