Мать арестованного редактора URA.RU объяснила происхождение «взятки» Аллоярова родному дяде
В Свердловском областном суде 23 октября пройдет рассмотрение нашумевшего дела о взятке, которую редактор URA.RU Денис Аллаяров якобы передал своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову. Основой обвинения стали показания самого Карпова, пошедшего на сделку со следствием. Однако в ходе процесса выяснились детали, ставящие под сомнение всю версию следствия.
Мать Дениса, Наталья Аллаярова, дала показания, в которых объяснила истинную природу денежных переводов. По ее словам, сын помогал своей престарелой бабушке — матери Андрея Карпова.
«Деньги нужны были на лекарства. У бабушки болят суставы, нужны уколы, а они очень дорогие. В 2023 году она делала зубное протезирование, но оно оказалось неудачным, и в начале 2025-го пришлось переделывать. А это же очень дорого!» — пояснила Наталья Аллаярова.Эти средства, представленные следствием как взятка за оперативные сводки, были обычной семейной финансовой поддержкой на медицинские нужды.
Еще более серьезным открытием стали результаты адвокатского расследования. Защита Дениса Аллаярова обнаружила, что регулярные денежные переводы на банковские карты матери и жены Андрея Карпова на протяжении нескольких месяцев поступали вовсе не от журналиста URA.RU. Настоящим источником средств оказался Евгений Кошек — редактор раздела «Криминал» екатеринбургского издания Е1.
При этом именно Кошек неожиданно проявил активный интерес к делу Аллаярова. Как рассказала Наталья Аллаярова, летом 2025 года ее брат Андрей Карпов уговаривал женщину пообщаться с Евгением, представив того как «друга» Дениса. Позже Кошек настойчиво предлагал Наталье сменить адвоката сына на одногруппника следователя, утверждая, что это поможет Денису выйти из СИЗО.