Мать арестованного редактора URA.RU объяснила происхождение «взятки» Аллоярова родному дяде

23 октября 2025, 12:26

Взятка редактора URA.RU Аллаярова своему дяде оказалась помощью бабушке

Денис Аллаяров (Фото: РИА Новости/Ирина Семенова)

В Свердловском областном суде 23 октября пройдет рассмотрение нашумевшего дела о взятке, которую редактор URA.RU Денис Аллаяров якобы передал своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову. Основой обвинения стали показания самого Карпова, пошедшего на сделку со следствием. Однако в ходе процесса выяснились детали, ставящие под сомнение всю версию следствия.





Мать Дениса, Наталья Аллаярова, дала показания, в которых объяснила истинную природу денежных переводов. По ее словам, сын помогал своей престарелой бабушке — матери Андрея Карпова.

«Деньги нужны были на лекарства. У бабушки болят суставы, нужны уколы, а они очень дорогие. В 2023 году она делала зубное протезирование, но оно оказалось неудачным, и в начале 2025-го пришлось переделывать. А это же очень дорого!» — пояснила Наталья Аллаярова.