В деле редактора URA.RU из Екатеринбурга всплыли новые обстоятельства

02 сентября 2025, 12:47

В деле редактора URA.RU Аллаярова фигурирует новое СМИ

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров (Фото: РИА Новости/Ирина Семенова)

Редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров через своих адвокатов направил жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову. Поводом стало требование отреагировать на многочисленные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, допущенные следствием, которое недавно объявило о завершении расследования. Защита журналиста настаивает, что досрочное окончание следственных действий грубо нарушает его право на защиту.