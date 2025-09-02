Достижения.рф

В деле редактора URA.RU из Екатеринбурга всплыли новые обстоятельства

В деле редактора URA.RU Аллаярова фигурирует новое СМИ
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров (Фото: РИА Новости/Ирина Семенова)

Редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров через своих адвокатов направил жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову. Поводом стало требование отреагировать на многочисленные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, допущенные следствием, которое недавно объявило о завершении расследования. Защита журналиста настаивает, что досрочное окончание следственных действий грубо нарушает его право на защиту.



В рамках дела обвинение против Аллаярова было переквалифицировано: размер взятки увеличился с 20 до 120 тысяч рублей. По версии следствия, журналист покупал оперативные сводки у своего дяди — бывшего начальника отдела уголовного розыска Карпова. В жалобе Аллаярова утверждается, что расследование ведется с грубейшими процессуальными нарушениями, сообщает URA.RU.

В ходе изучения банковских выписок адвокаты обнаружили, что на счета матери и жены Карпова регулярно поступали идентичные суммы по 7 тысяч рублей от журналистов другого известного СМИ. Отправителем значился редактор криминального раздела, ранее работавший в пресс-службе областного ГУВД. При этом сам Карпов, по данным защиты, пользовался банковской картой матери. Эти факты следствие проигнорировало, что адвокаты расценивают как признак некой «сделки» между следователями и Карповым.

По словам родственников, экс-полицейский признался, что его склонили дать ложные показания на племянника в обмен на смягчение собственной участи по другому уголовному делу. Аллаяров также заявляет о прямом давлении. На последнем суде он рассказал, что от него требуют дать ложные показания против третьих лиц.

Анастасия Хохлова

