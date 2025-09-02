В деле редактора URA.RU из Екатеринбурга всплыли новые обстоятельства
Редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров через своих адвокатов направил жалобу прокурору Свердловской области Борису Крылову. Поводом стало требование отреагировать на многочисленные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, допущенные следствием, которое недавно объявило о завершении расследования. Защита журналиста настаивает, что досрочное окончание следственных действий грубо нарушает его право на защиту.
В рамках дела обвинение против Аллаярова было переквалифицировано: размер взятки увеличился с 20 до 120 тысяч рублей. По версии следствия, журналист покупал оперативные сводки у своего дяди — бывшего начальника отдела уголовного розыска Карпова. В жалобе Аллаярова утверждается, что расследование ведется с грубейшими процессуальными нарушениями, сообщает URA.RU.
В ходе изучения банковских выписок адвокаты обнаружили, что на счета матери и жены Карпова регулярно поступали идентичные суммы по 7 тысяч рублей от журналистов другого известного СМИ. Отправителем значился редактор криминального раздела, ранее работавший в пресс-службе областного ГУВД. При этом сам Карпов, по данным защиты, пользовался банковской картой матери. Эти факты следствие проигнорировало, что адвокаты расценивают как признак некой «сделки» между следователями и Карповым.
По словам родственников, экс-полицейский признался, что его склонили дать ложные показания на племянника в обмен на смягчение собственной участи по другому уголовному делу. Аллаяров также заявляет о прямом давлении. На последнем суде он рассказал, что от него требуют дать ложные показания против третьих лиц.
