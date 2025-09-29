Журналиста URA.RU оставили в СИЗО при отсутствии доказательств
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест главному редактору свердловского бюро URA.RU Денису Аллаярову — он останется в СИЗО до 4 октября. Об этом сообщили его коллеги.
По данным защиты, за почти два месяца следствия не выявили ни одного эпизода, подтверждающего его вину. Адвокаты, редакция, представители всех парламентских фракций и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова изначально считали меру пресечения чрезмерной и намереваются оспорить новое решение суда.
После оглашения постановления Аллаяров заявил, что его держат «для того, чтобы оказывать давление», и что следователи требуют дать показания на близких в обмен на свободу — чего он делать отказывается. На судебном заседании его поддержали десятки коллег — сотрудники URA.RU, журналисты других изданий, герои его материалов, друзья и знакомые. В редакции называют Дениса принципиальным и смелым репортёром.
Публициста задержали 5 июня. В тот же день прошли обыски в офисе URA.RU и в домах некоторых сотрудников. Его обвиняют в получении от родного дяди, бывшего полицейского Андрея Карпова, информации о преступных происшествиях в регионе, в том числе о ножевых ранениях между собутыльниками. По версии защиты и редакции, у следствия нет ключевого доказательства — факта передачи денег — и других подтверждений вины.
Адвокаты и журналисты сообщают о попытках оказать давление на Аллаярова в СИЗО: к нему приходили люди, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, и следователь, которые предлагали отказаться от адвоката и дать показания на коллег, угрожая в случае отказа долгим сроком. По словам самого Аллаярова, он на такие требования не согласился. В URA.RU уверены в его невиновности.
