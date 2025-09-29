Журналиста URA.RU оставили в СИЗО при отсутствии доказательств

29 сентября 2025, 13:42

Журналиста URA.RU Аллаярова оставили в СИЗО при отсутствии доказательств

Фото: istockphoto/OlFedv

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест главному редактору свердловского бюро URA.RU Денису Аллаярову — он останется в СИЗО до 4 октября. Об этом сообщили его коллеги.