Мать арестованного редактора URA.RU заявила о спланированной кампании против сына

16 сентября 2025, 18:31

Мать редактора URA.RU Аллаярова заявила о спланированной кампании против сына

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

У следствия, которое ведет дело редактора URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки, может быть некая договоренность с экс-начальником угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Андреем Карповым. Об этом заявила мать задержанного журналиста Наталья Аллаярова, которой Карпов доводится родным братом, передает URA.RU.





По мнению женщины, Карпов намеренно оговаривает Аллаярова.





«Мне вообще кажется, что у них со следствием есть какая-то договоренность. Они утверждали, что Денис дал взятку 20 тысяч рублей. Но за такую сумму человека разве сажают в СИЗО?» — задалась вопросом Наталья.