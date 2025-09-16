Мать арестованного редактора URA.RU заявила о спланированной кампании против сына
У следствия, которое ведет дело редактора URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки, может быть некая договоренность с экс-начальником угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Андреем Карповым. Об этом заявила мать задержанного журналиста Наталья Аллаярова, которой Карпов доводится родным братом, передает URA.RU.
По мнению женщины, Карпов намеренно оговаривает Аллаярова.
«Мне вообще кажется, что у них со следствием есть какая-то договоренность. Они утверждали, что Денис дал взятку 20 тысяч рублей. Но за такую сумму человека разве сажают в СИЗО?» — задалась вопросом Наталья.
Аллаярова выразила недовольство тем, что не была вызвана на допрос, несмотря на наличие у нее множества вопросов к следствию. Кроме того, у нее остались претензии к свердловской прокуратуре, в которую ее сын Денис направил жалобу, но так и не получил ответа.