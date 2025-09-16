Украинские близняшки-порнозвёзды, устроившие драку с полицейскими в ТЦ, пытались заключить с ними мирное соглашение
Украинские близняшки-порноактрисы, устроившие драку с полицейскими в детской зоне «Авиапарка», пытались избежать уголовного дела и заключить с пострадавшими мирное соглашение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Бывшие гимнастки сборной Украины Альбина и Анжела Осиновские выплатили по 100 тысяч рублей каждому из правоохранителей. На суде они раскаялись и попросили не применять к ним суровые меры наказания.
Альбина заявила, что услышала крик сестры и поспешила ей на помощь. По ее словам, она случайно задела полицейских, когда пыталась защитить сестру.
Прокурор требовал приговорить девушек к году лишения свободы, но суд, выслушав обе стороны и учитывая готовность полицейских пойти на мировое соглашение, принял иное решение. Осиновским назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 15% от заработной платы.
Подробности о драке украинских порноактрис в московском ТЦ — в материале «Радио 1».
