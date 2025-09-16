Украинские близняшки-порнозвёзды, устроившие драку с полицейскими в ТЦ, пытались заключить с ними мирное соглашение

16 сентября 2025, 15:25

Украинские порноактрисы, избившие полицейских, пытались избежать уголовного дела

Фото: iStock/simpson33

Украинские близняшки-порноактрисы, устроившие драку с полицейскими в детской зоне «Авиапарка», пытались избежать уголовного дела и заключить с пострадавшими мирное соглашение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.