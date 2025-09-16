Учительница отправила школьнику голые фото и попросила связаться с ней, когда он вырастет
В США 30-летняя учительница отправила 14-летнему школьнику свои обнаженные фото и попросила связаться с ней, когда он вырастет. Об этом информирует New York Post.
В средней школе округа Коннеллсвилл произошел инцидент, связанный с преподавательницей Эшли Отем Монгелл. По данным следствия, педагог вела интимную переписку с учеником через мессенджеры, обмениваясь голыми фотографиями. В сообщениях она просила мальчика убедиться, что их нельзя восстановить, а также делала непристойные комментарии о его возрасте.
«Не пиши мне девять лет», — в какой-то момент заявила Монгелл несовершеннолетнему.
После того как Национальный центр по поиску пропавших и эксплуатируемых детей предоставил наводку, началось расследование в отношении женщины. Учительница призналась в отправке обнаженного фото, которое было найдено на телефоне подростка. В результате ее временно отстранили от работы и арестовали под залог в 40 тысяч долларов.