В Нижегородской области после драки подростков возбуждены расследования

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В Нижегородской области возбуждены административные расследования после драки школьников в городе Шахунья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
«Возбуждены административные расследования, в рамках которых несовершеннолетние направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также возбуждено административное расследование по факту причинения 12-летними участниками инцидента побоев 12-летней школьнице», — проинформировали в ведомстве.
В местных Телеграм-каналах ранее появилось видео, на котором подростки избивают школьников. Конфликт якобы произошёл из-за жалобы девочки, которая перед этим была избита учениками другой школы. В настоящее время все участники конфликта установлены, сообщили в полиции.
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