Достижения.рф

Появилось видео крушения частного вертолета в Дагестане

Фото: iStock/camptoloma

Видео, снятое в районе крушения вертолета в Дагестане, опубликовал Telegram-канал Baza.



На видео зафиксирован столб густого черного дыма, устремляющийся ввысь. Воздушное судно, на борту которого находилось семь человек, рухнуло на жилой дом в дагестанском населенном пункте Ачи-Су.




По информации республиканского Министерства здравоохранения, в результате происшествия погибли четыре человека. В пресс-службе МЧС уточнили, что вертолет с туристическим экипажем следовал в Избербаш.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0