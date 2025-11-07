Появилось видео крушения частного вертолета в Дагестане
Видео, снятое в районе крушения вертолета в Дагестане, опубликовал Telegram-канал Baza.
На видео зафиксирован столб густого черного дыма, устремляющийся ввысь. Воздушное судно, на борту которого находилось семь человек, рухнуло на жилой дом в дагестанском населенном пункте Ачи-Су.
По информации республиканского Министерства здравоохранения, в результате происшествия погибли четыре человека. В пресс-службе МЧС уточнили, что вертолет с туристическим экипажем следовал в Избербаш.
